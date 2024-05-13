В ФРГ ущерб от киберпреступлений в 2023 году превысил €205 млрд

Киберпреступники нанесли немецким предприятиям и частным лицам в 2023 году ущерб на сумму в размере €205,9 млрд. Об этом говорится в докладе, который представила в Висбадене глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общий ущерб компаний Германии, зафиксированный федеральным объединением информационных технологий Bitkom в 2023 году, составил €205,9 млрд", - говорится в докладе. Это существенно меньше предыдущего антирекорда 2021 года в размере €223,5 млрд.

Как заявила Фезер, представляя доклад, в киберпространстве на 30% выросло количество правонарушений, которые совершаются из-за рубежа. Об ущербе заявили более 800 компаний и различных учреждений. По данным министра, актуальная статистика - это "вершина айсберга", поскольку заявление в полицию подается лишь в 1 случае из 10.

Министр также утверждала, что "ситуация с кибербезопасностью особенно напряженная" ввиду действий России на Украине. Какой-либо статистики в этом контексте она не привела.

Глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх со своей стороны сказал, что злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект для составления сопроводительных текстов к фишинговым рассылкам. "Благодаря использованию чат-ботов эти тексты практически не содержат языковых или фактологических ошибок, - сказал он. - Из-за этого пользователям становится сложнее распознавать угрозу".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!