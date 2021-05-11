"Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.