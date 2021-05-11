https://news.day.az/politics/1341973.html Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях – Джейхун Байрамов
Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях – Джейхун Байрамов
"Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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