Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях

"Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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