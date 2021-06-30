ЕС готовит "Долгосрочную энергетическую стратегию развития Азербайджана"

Европейский союз продолжает расширять торгово-экономические отношения с Азербайджаном.

Об этом сказал в интервью Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az.

По его словам, эксперты Евросоюза готовят "Долгосрочную энергетическую стратегию развития Азербайджана". В проекте стратегии анализируются различные варианты политики и сценарии до 2050 года, основанные на оценке предложения, спроса и потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективности и влияния COVID-19.

"К 2050 году Европа станет первым климатически нейтральным континентом. Для достижения этой цели у нас есть так называемое "Европейское зеленое соглашение" - ряд инициатив, которые будут защищать окружающую среду и стимулировать зеленую экономику. Мы должны действовать сейчас, и нам нужны партнеры, которые поддержат нас в этом глобальном начинании. Азербайджан - наш партнер, мы уже много лет сотрудничаем по различным темам, в первую очередь в сфере энергетики. Мы можем сделать гораздо больше для нашей взаимной выгоды и на благо всего мира", - считает Янкаускас.

По его мнению, с точки зрения энергетического рынка в первую очередь следует обратить внимание на энергоэффективность.

"Мы можем сэкономить средства и помочь планете, используя энергию гораздо более эффективно. В 2019 году Азербайджан присоединился к Восточноевропейскому партнерству по энергоэффективности и окружающей среде. Тогда ЕС выделил 5,1 миллиона евро на проекты в сфере энергоэффективности в Азербайджане. В марте 2020 года Азербайджан начал сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по программе "Зеленый город" в Гяндже. В рамках этого сотрудничества будет улучшено уличное освещение, реализованы проекты по утилизации твердых бытовых отходов и созданию инфраструктуры общественного транспорта.

Ни один из проектов и ни одна технология не может устойчиво функционировать без надлежащей правовой основы.

Так, с 2016 года программа EU4ENERGY помогает Азербайджану разрабатывать и принимать надежные законодательные и нормативные акты для перехода к чистой энергетике и либерализации энергетического рынка.

В то же время инициатива EU4Digital помогает в гармонизации цифровых рынков в регионе "Восточного партнерства". С ее помощью Европейский союз рассчитывает распространить преимущества своего Единого цифрового рынка на шесть стран - восточных партнеров. Сейчас мы работаем над цифровизацией многих других областей, таких как телекоммуникации, eTrade, инновации в области ИКТ, электронное здравоохранение, eSkills и ряд других", - сказал посол.

Он также сообщил, что ЕС способствует созданию в Азербайджане зеленой экономики, реализации проектов в этой сфере, в частности, в Бакинском международном торговом порту в поселке Алят.

"Еще одна программа под названием "Соглашение мэров" помогает муниципалитетам готовить экологически чистые и эффективные планы развития городов. Муниципалитет Мингячевира и один из муниципалитетов Баку были одними из первых, кто подписал эту программу. Недавно к ней присоединились муниципалитеты Шеки, Гянджи, Газаха, Шамахы, Хачмаза, Евлаха и Бинагадинского района Баку.

Все эти программы помогают экономить финансы, энергию и создавать новые рабочие места. Они являются примером, которому могут следовать все регионы и города. При наличии надежной правовой базы и функционирующего энергетического рынка, когда возобновляемые источники энергии могут быть интегрированы в энергосистему, Азербайджан сможет получать прибыль от широко доступной солнечной и ветряной энергии.

В рамках подготовки к следующему саммиту "Восточного партнерства" в конце этого года Европейский союз представит "Экономический и инвестиционный план" для всего этого региона на основе заявления ЕС от марта 2020 года.

Этот план будет касаться постковидных инвестиций в реальную экономику, создания рабочих мест и обеспечения устойчивости в ключевых экономических и социальных секторах, зеленой экономики, широкополосной связи и цифрового будущего", - сказал Янкаускас.

По его словам, ЕС и Азербайджан определяют приоритеты двустороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе в области информационных технологий. Представительство ЕС в Азербайджане оказывает содействие в этом деле.

Он также сообщил, что инициатива EU4Digital является крупнейшим региональным мероприятием, которое направлено на гармонизацию цифровых рынков в регионе "Восточного партнерства".

"EU4Digital полностью финансируется ЕС и имеет суммарный бюджет почти в 15 миллионов евро. Инициатива охватывает шесть стран - восточных партнеров ЕС и направлена на стимулирование экономического развития и рыночных возможностей путем устранения существующих препятствий для оказания онлайн - услуг гражданам, предприятиям и госорганам путем гармонизации цифровой среды.

Реализуя эту инициативу, ЕС рассчитывает распространить преимущества своего единого цифрового рынка на шесть стран - восточных партнеров. Она затрагивает такие ключевые области, как телекоммуникации, доверие и безопасность, торговля, инновации в области ИКТ, электронное здравоохранение и eSkills. В число некоторых преимуществ войдут: снижение затрат на роуминг; более безопасные, быстрые и дешевые электронные транзакции; упрощение процедур экспорта за счет цифровой торговли и электронной логистики, что сократит задержки на границах и расходы; поддержка инноваций в области ИКТ; открытие рынков ЕС для стартапов; поддержка систем электронного здравоохранения, которые принесут пользу пациентам; развитие цифровых навыков и ряд других. ЕС помогает соотносить навыки с требованиями развивающихся секторов экономики, способствуя открытию рабочих мест, развитию частного сектора и динамичному экономическому росту", - сказал посол.

Он подчеркнул, что все реализуемые и будущие инициативы предназначены для азербайджанского народа и являются основой для любых будущих работ на территории Азербайджана.

Кроме того, Янкаускас сообщил, что ЕС финансирует в Азербайджане проект в сфере интеллектуальной собственности (Twinning).

"Проект стартовал еще в 2019 году и будет завершен к концу 2021-го. Он финансируется для поддержки Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана в сфере управления и защиты прав интеллектуальной собственности в цифровых сетях. Цели реализации проекта - укрепление правовой и институциональной базы для защиты произведений, охраняемых авторским правом и смежными правами, управление ими в цифровых сетях, оказание помощи Агентству интеллектуальной собственности в развитии Центра интеллектуальной собственности путем поддержки в создании "Национального цифрового агрегатора" - цифрового хранилища объектов национального наследия", - добавил глава представительства.

По его словам, проект нацелен на усовершенствование закона Азербайджана об авторском праве и смежных правах, чтобы привести его в большее соответствие со стандартами ЕС.

Он также сообщил, что европейские компании, работающие в Азербайджане, готовы продолжить инвестирование в азербайджанскую экономику. Сотрудничество Азербайджана и ЕС в сферах энергетики и транспорта хорошо развивается на протяжении многих лет и имеет потенциал для дальнейшего укрепления.

"В Азербайджане работают около 400 европейских компаний. Последний бизнес-форум ЕС - Азербайджан собрал около одной тысячи участников. Компании ЕС, работающие в Азербайджане, заявили, что готовы вновь инвестировать в азербайджанскую экономику. Они высоко оценивают создание Службы ASAN, оказание электронных услуг, улучшение работы таможенных и миграционных служб. Однако на протяжении многих лет в "Отчетах о деловом климате между ЕС и Азербайджаном" подчеркивается необходимость существенных улучшений в сферах верховенства права, доступа к финансированию и наличия квалифицированной рабочей силы. ЕС стремится и готов помочь Азербайджану провести необходимые реформы в этих областях. Мы также считаем, что подписание нового всеобъемлющего двустороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном будет способствовать дальнейшему росту торговли и европейских инвестиций в азербайджанскую экономику. Остальные нерешенные вопросы нашли свое отражение именно в разделе "Торговля" указанного соглашения. ЕС поддерживает вступление Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), так же как и экономическую диверсификацию, поощряемую на протяжении многих лет", - сказал глава представительства.

Он также сообщил, что ЕС продолжает поддерживать развитие Бакинского международного морского порта, который является частью проекта TEN-T.

"Мы поддерживаем развитие Бакинского порта для укрепления его потенциала в реализации концепции "Зеленый порт" и расширения цифровой платформы с целью подключения всей цепочки поставок вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута, который начинается в Турции, проходит через Кавказ и Центральную Азию и достигает Китая. Азербайджан уже добился прогресса в реализации приоритетных проектов, определенных вышеуказанным планом действий, и близок к завершению создания своего участка ориентировочной базовой сети TEN-T, которая была расширена на страну еще в марте 2019 года", - сказал Янкаускас.

Он отметил, что ЕС и Всемирный банк (ВБ) ведут совместную работу в целях ускорения экономического роста стран-участниц программы "Восточное партнерство" в соответствии с "Ориентировочным планом действий по инвестированию в Трансъевропейскую транспортную сеть".

По словам главы представительства, предусмотренные планом проекты включают в себя строительство и реконструкцию новых и существующих автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, а также логистических центров и пограничных пунктов пропуска в шести странах-участницах "Восточного партнерства".