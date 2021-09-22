Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан

Состоялась церемония проводов военнослужащих ВС Турции, которые примут участие в азербайджано-турецких тактических учениях "Нерушимое братство - 2021" в Нахчыване.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

Было отмечено, что военнослужащие отбыли из штаба командования 1-й механизированной пехотной бригады турецкой армии.

Турецких военнослужащих на мосту "Умид" через реку Араз на турецко-азербайджанской границе встретили представители ВС Азербайджана.