https://news.day.az/politics/1382840.html Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан - ФОТО
Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан - ФОТО
Состоялась церемония проводов военнослужащих ВС Турции, которые примут участие в азербайджано-турецких тактических учениях "Нерушимое братство - 2021" в Нахчыване.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.
Было отмечено, что военнослужащие отбыли из штаба командования 1-й механизированной пехотной бригады турецкой армии.
Турецких военнослужащих на мосту "Умид" через реку Араз на турецко-азербайджанской границе встретили представители ВС Азербайджана.
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