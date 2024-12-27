Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу сезона 2024/25.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоялось в административном здании АФФА.

На стадии 1/8 финала сразятся шесть команд Высшей лиги и 10 - Первой лиги. Игры этого этапа пройдут 11 и 12 января.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

1. "Ясамал Баку" - "Баку Файр"

2. ПФЛ - "Баку Файр-2"

3. "Метрополитен" - U-19

4. СК "Нефтчи" - "Йени Сураханы"

5. "СТАР карго" - "Чаршы Баку"

6. "Десте Ордубад" - "Шуша"

7. "Тимспорт" - "Хан-Лянкяран"

8. "Араз-Нахчыван" - "Джево Дейирман"

1/4 финала

9. Победитель первой пары - победитель восьмой пары

10. Победитель второй пары - победитель седьмой пары

11. Победитель третьей пары - победитель шестой пары

12. победитель четвертой пары - победитель пятой пары

1/2 финала

13. победитель девятой пары - победитель 12-й пары

14. победитель десятой пары - победитель 11-й пары

Финал

15. Победитель 13-й пары - Победитель 14-й пары