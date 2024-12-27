Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу сезона 2024/25.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоялось в административном здании АФФА.
На стадии 1/8 финала сразятся шесть команд Высшей лиги и 10 - Первой лиги. Игры этого этапа пройдут 11 и 12 января.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
1. "Ясамал Баку" - "Баку Файр"
2. ПФЛ - "Баку Файр-2"
3. "Метрополитен" - U-19
4. СК "Нефтчи" - "Йени Сураханы"
5. "СТАР карго" - "Чаршы Баку"
6. "Десте Ордубад" - "Шуша"
7. "Тимспорт" - "Хан-Лянкяран"
8. "Араз-Нахчыван" - "Джево Дейирман"
1/4 финала
9. Победитель первой пары - победитель восьмой пары
10. Победитель второй пары - победитель седьмой пары
11. Победитель третьей пары - победитель шестой пары
12. победитель четвертой пары - победитель пятой пары
1/2 финала
13. победитель девятой пары - победитель 12-й пары
14. победитель десятой пары - победитель 11-й пары
Финал
15. Победитель 13-й пары - Победитель 14-й пары
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