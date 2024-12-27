Новый размер оплаты труда, работников сфер, финансируемых из госбюджета

В новой редакции утверждены суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из государственного бюджета.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, к суммам оплаты труда по почасовому счету относятся отпускные.

Почасовая оплата труда членов жюри конкурса и рецензентов представленных на конкурс работ устанавливается в размере 19,60 манатов для профессора или доктора наук, 14,30 манатов для доцента или доктора философии, 9,60 манатов для лиц, не имеющих ученой степени и научного звания.

Почасовая оплата труда демонстраторов пластических поз (натуралистов), участвующих в проведении учебных занятий, устанавливается в размере 12,50 манатов в натуре в одежде и 20,70 манатов в натуре без одежды за академический час.

Суммы оплаты труда по почасовому счету распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.

Данное решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане за выслугу лет сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут назначены доплаты к трудовой пенсии.