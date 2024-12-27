https://news.day.az/sport/1718971.html Камал Оздеш возглавил команду азербайджанских футболистов Стало известно имя нового главного тренера азербайджанских футболистов Рената Дадашова и Гасана Назарли. İdman.biz сообщает, что Камал Оздеш возглавит "Анкарагюджю". С опытным специалистом заключен контракт сроком на 1,5 года. Презентация нового наставника состоится 30 декабря. Оздеш сменил Кенана Кочака на посту главного тренера.
Камал Оздеш возглавил команду азербайджанских футболистов
Стало известно имя нового главного тренера азербайджанских футболистов Рената Дадашова и Гасана Назарли.
İdman.biz сообщает, что Камал Оздеш возглавит "Анкарагюджю".
С опытным специалистом заключен контракт сроком на 1,5 года. Презентация нового наставника состоится 30 декабря. Оздеш сменил Кенана Кочака на посту главного тренера.
Отметим, что "Анкарагюджю" занимает восьмое место в Первой лиге Турции с 23 очками.
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