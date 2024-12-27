Камал Оздеш возглавил команду азербайджанских футболистов

Стало известно имя нового главного тренера азербайджанских футболистов Рената Дадашова и Гасана Назарли.

İdman.biz сообщает, что Камал Оздеш возглавит "Анкарагюджю".

С опытным специалистом заключен контракт сроком на 1,5 года. Презентация нового наставника состоится 30 декабря. Оздеш сменил Кенана Кочака на посту главного тренера.

Отметим, что "Анкарагюджю" занимает восьмое место в Первой лиге Турции с 23 очками.