В одном из районов Азербайджана построен новый автомобильный мост

В Астаринском районе Азербайджана построен новый автомобильный мост через реку Пенсарчай (Тенгерудчай), которая делит село Шиякяран на две части.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственное агентства автомобильных дорог Азербайджана, новая однопролетная конструкция, длиной 35 м и шириной 10 м, построена в короткие сроки по поручению Президента Ильхама Алиева.

Строительство моста стало необходимым после того, как предыдущий объект был поврежден в результате мощных паводков, вызванных обильными дождями, что привело к разрушению опор и аварийному состоянию сооружения.

С вводом нового моста в эксплуатацию значительно улучшилось транспортное сообщение для шести тысяч жителей села, а также были устранены проблемы с дорожной инфраструктурой в этом районе.

Ранее мы сообщали, что на 43-м километре автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией (на территории Сабирабадского района), завершено возведение нового пешеходного моста.