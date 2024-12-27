https://news.day.az/economy/1718919.html Подписан учредительный договор совместного предприятия "Содружество "зелёного" коридора" Сегодня между национальными электроэнергетическими компаниями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан учредительный договор о создании совместного предприятия под названием "Содружество "зеленого" коридора".
Подписан учредительный договор совместного предприятия "Содружество "зелёного" коридора"
Сегодня между национальными электроэнергетическими компаниями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан учредительный договор о создании совместного предприятия под названием "Содружество "зеленого" коридора".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети Х.
"Совместное предприятие со штаб-квартирой в Баку является важным шагом в реализации проекта "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан - Центральная Азия" и формировании энергетического будущего региона", - отмечается в публикации.
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