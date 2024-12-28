https://news.day.az/sport/1719045.html Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по борьбе Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по борьбе. Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований определятся победители и призеры в пяти весовых категориях. Борцы вольного стиля выйдут на ковер в весовых категориях 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг и 125 кг.
Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по борьбе
Сегодня завершится чемпионат Азербайджана по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований определятся победители и призеры в пяти весовых категориях.
Борцы вольного стиля выйдут на ковер в весовых категориях 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг и 125 кг. Предварительные поединки чемпионата, который проходит в Бакинском Дворце спорта, начнутся в 10:00. Схватки за медали начнутся в 17:00.
Отметим, что борцы, завоевавшие медали на чемпионате страны, войдут в составы национальных сборных.
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