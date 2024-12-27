В Казахстан направляются близкие родственники раненых при крушении самолета AZAL

В Казахстан направляются близкие родственники раненых при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау, передает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

"В Республике Казахстан продолжается лечение трех наших соотечественников, пострадавших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары", вблизи города Актау. В лечебных мероприятиях для скорейшего выздоровления раненых, помимо медицинской поддержки, также очень важна и моральная поддержка. С этой целью в Казахстан направляются как азербайджанские врачи, так и близкие родственники раненых", - говорится в сообщении ведомства.

Как сказали в министерстве, командированный в Казахстан медицинский персонал обеспечит скоординированную организацию лечебных мероприятий среди медицинских специалистов двух стран.

"В то же время родственники раненых своим присутствием окажут им моральную поддержку для скорейшего выздоровления и возвращения к обычной жизни. В случае, если состояние раненых будет удовлетворительным и позволительным для проведения медицинской эвакуации, они будут немедленно доставлены в Баку", - сказали в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.