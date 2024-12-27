Автор: Байрам Эльшадов

С момента авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение в Актау на западе Казахстана, прошло уже более двух дней. Как сообщил Euronews, согласно предварительным данным, причиной крушения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух". Обломки воздушного судна и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне. Логично было бы в такой ситуации ожидать незамедлительного ответа с российской стороны для прояснения инцидента. Но от сегодняшнего заявления главы Росавиации Дмитрия Ядрова об авиакатастрофе возникло еще больше вопросов, чем ответов.

По словам Ядрова, "обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной, из-за атак беспилотников вводился план Ковер". Между тем, в Сети появилась расшифровка переговоров пилотов AZAL с диспетчером в Грозном, прочитав которую можно сделать выводы, противоположные данному заявлению.

Возникают следующий, вполне логичный вопрос - если вводился план Ковер, то почему над Чечней заранее не была объявлена бесполетная зона?

Затем глава Росавиации сказал, что в аэропорту Грозного был плотный туман. В таком случае почему не было разрешено воздушному судну приземлиться в аэропорты других близлежащих городов России, вследствие чего пилоту пришлось брать курс через море в сторону Казахстана? Ведь получилось бы избежать катастрофы и жертв.

Но самое странное - это молчание, которое было в день катастрофы и после нее.

Тут уместно вспомнить Вторую карабахскую войну, когда по ошибке был сбит российский военный вертолёт на границе с Арменией, что привело к гибели двух российских пилотов. Тогда азербайджанская сторона сразу же взяла на себя ответственность, моментально были принесены извинения, состоялось тщательное расследование и выплачены компенсации. Почему сейчас мы не видим аналогичного подхода с российской стороны? Отсутствие своевременных и четких ответов вызывает в азербайджанском обществе раздумье.

Несмотря на то что речь не идет о преднамеренном действии, мы ожидаем, что российская сторона признает свою ответственность, преподнесет официальные извинения перед азербайджанским народом, а также заявит о проведении тщательного расследования. Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности.

А пока есть подобные заявления Ядрова, AZAL-у пришлось приостановить полеты сразу в 10 городов России - Грозный, Махачкала, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов. Ведь сложившаяся ситуация продолжает оставаться в центре внимания не только в Азербайджане, но и в других странах, переживающих за безопасность авиационных перевозок. При этом, неясность в действиях российских властей вызывает реакцию у международных наблюдателей, обеспокоенных возможными последствиями для авиационной безопасности в регионе. Трагедия может стать прецедентом для других стран, которые могут предпринять аналогичные меры по приостановке полетов.

Страшное происшествие, повлекшее гибель не одного десятка людей, напоминает о важности соблюдения международных стандартов и соглашений в области авиационной безопасности. В таких случаях ответственное поведение сторон и открытость в расследованиях являются важнейшими факторами для предотвращения дальнейших трагедий. Особенно важно, чтобы страна, вовлеченная в войну в Украине, признавала свои ошибки и принимала меры для минимизации рисков для гражданской авиации.

Пока реакция России остается неопределенной, действия Азербайджана, решившего приостановить полеты в некоторые российские города, являются частью ответных мер, направленных на повышение безопасности своих граждан. Это вынужденная временная мера, вызванная непростой геополитической ситуацией в регионе. Только через открытость и готовность к совместной работе можно избежать повторения трагедий, подобных двухдневной давности.

В таких вопросах взаимопонимание между странами строится на прозрачности действий и оперативной реакции на случившееся. Нужен честный диалог, признание ошибок и выполнение всех необходимых мер по предотвращению подобных инцидентов. Россия должна продемонстрировать, что ценит жизнь и безопасность людей. Прозрачность, оперативность и ответственность в действиях - это основа эффективного решения подобных кризисов и залог предотвращения таких трагедий в будущем.