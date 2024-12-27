Автор: Мехти Ахмедзаде

25 декабря вблизи Актау потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL). Лайнер летел из Баку в Грозный, трагедия, несмотря на место аварии, случилась именно на подлете к Грозному - и произошедшее там вызывает множество вопросов.

За прошедшие после катастрофы два дня многое стало понятно и очевидно. Видео с места событий, следы поражающих элементов на уцелевшем хвосте самолета и показания выживших - все это позволяет сформировать приблизительную картину случившегося. Конечно, объективную точку в трагедии поставит следствие и данные бортовых самописцев, но многое уже известно:

Во-первых, по всей видимости, самолет был сбит средствами ПВО. Во-вторых, ему не дали сесть ни на одном из близлежащих аэропортов, а почему-то отправили в Актау, через море. В-третьих, выдвигались крайне странные версии о неких птицах, которые видимо обладали суперспособностями, раз столкновение с ними привело к полному отказу систем управления воздушным судном.

И наконец, в то время и в том же Грозном были сообщения об атаке БПЛА - об этом сообщали местные чеченские издания. Они же потом сообщали о том, как местные силы ПВО "нейтрализовали все угрозы", а секретарь Совбеза Чечни даже получил вчера вечером за это награду.

Кроме того, источники в правительстве Азербайджана, как сообщало агентство Рейтер и "Евроньюс", имеют на руках предварительные данные следствия, из которых следует, что азербайджанский самолет был сбит именно ПВО - причем называется даже конкретная модель, система "Панцирь".

Так почему самолету не дали сесть ни в Грозном, ни в соседних аэропортах?

Почему отправили неуправляемый лайнер в Актау, через море?

Почему из СМИ стали исчезать сообщения об атаке БПЛА на Грозный?

Почему не было и до сих пор нет опубликованных местными военными данных о работе ПВО в Грозном в тот роковой день?

Ведь если самолет был сбит ПВО, ошибочно принявшими его за опасную цель, то попытки "замолчать" случившуюся трагедию наносят серьезный удар по российско-азербайджанским отношениям. Почему, спустя два дня после трагедии, у Москвы нет никакой позиции, никаких комментариев и никаких объективных данных о произошедшем? Ведь если невозможно обеспечить безопасность гражданских воздушных судов, то получается, что тогда все небо над РФ - опасная и потенциально бесполетная зона?

Ведь все всё видят и всё понимают!

Вопросов много. Но главный из них звучит так:

Вы бы хоть извинились?!