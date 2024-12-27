О чем не говорит Росавиация?

В сети появилась расшифровка переговоров пилотов AZAL с диспетчером в Грозном.

Как передает Day.Az, из разговоров стало ясно, что российская сторона не предложила запасных аэродромов, а также не предоставила разрешение на посадку.

Кроме того, пилотов не предупредили о возможном применении плана "Ковер". На их неоднократные просьбы помочь с посадкой или курсом на ближайшие аэродромы диспетчер просто не отвечал. Это опровергает заявление "Росавиации".

Ранее глава "Росавиации" Дмитрий Ядров записал видеообращение, где заявил, что в аэропорту Грозного "был введён план "Ковер", а также был плотный туман, и поэтому командир судна Азербайджанских авиалиний предпринял две неуспешные попытки посадить самолет". Ядров утверждал, что "командиру самолета после попыток посадки в Грозном предлагались другие аэропорты".

Как пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, сообщений о погоде в контексте условий на аэродроме в Грозном в радиообмене нет. Самолёт уверенно и неоднократно шёл на посадку, в том числе под контролем диспетчера. Не было речи ни о тумане, ни о плане "Ковер". А в аэропорт информация о введении плана была передана лишь спустя пять минут.

Попытки посадить самолёт экипаж действительно совершал, жаловался на отключение датчиков GPS, и постоянно просил диспетчера векторить (обеспечение навигационного наведения ВС посредством указаний экипажам определённых курсов на основе данных радиолокаторов). Более того, диспетчер ни разу не предложил запасной аэродром, ориентируясь только на запросы экипажа. При этом Дмитрий Ядров в своём выступлении заявил об обратном.

В такой ситуации командир Игорь Кшнякин принял единственно верное решение - изменить курс и направиться в воздушное пространство другой страны.

Представляем вашему вниманию полную расшифровку переговоров пилотов AZAL с диспетчером в Грозном: