Обнародованы данные о состоянии пострадавших в крушении самолета AZAL

Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь клиники Нурида Аллахъярова сообщила Modern.az, что всего в лечебное учреждение поступило 14 человек. Один из них продолжает находиться в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Состояние остальных 13 пострадавших - средней тяжести или удовлетворительное. Они проходят лечение в стационаре.

Как сообщалось ранее, пассажиры самолета Embraer Е-190 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау, вчера были доставлены в Баку. Пострадавшие размещены в "Yeni Klinika".

Напомним, 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.