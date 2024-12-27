Азербайджанские шахматисты в Нью-Йорке

Азербайджанские шахматисты принимают участие на чемпионате мира по рапиду и блицу Нью-Йорке.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет фоторепортаж с первого дня чемпионата мира по рапиду и блицу, который стартовал в Нью-Йорке (США).

В объективы фотокамер попали партии с участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова, Айдына Сулейманлы, Эльтаджа Сафарли, Гюнай Мамедзаде, Ульвии Фаталиевой и Ханым Баладжаевой.

В первый день было сыграно пять туров в рапид. На старте соревнования в Открытой секции наибольшее количество очков среди наших шахматистов набрали Шахрияр Мамедъяров и Васиф Дурарбейли, которые набрали по 3,5 балла и занимают 17-е и 24-е места соответственно.

В женском зачете прошло четыре тура в рапид. Отлично стартировала Гюнай Мамедзаде, которая набрала 3,5 очка и делит 2-6 места.

Отметим, что чемпионат мира собрал около трехсот шахматистов. В мужском зачете участвуют 180 игроков, а в женском - 109.

Азербайджан на чемпионате представляет 15 шахматистов: Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Риад Самедов, Вугар Манафов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

Общий призовой фонд чемпионата мира составил 1,5 миллиона долларов.

Локацией открытого турнира стал Cipriani Wall Street - историческая архитектурная достопримечательность в самом центре финансового района Нью-Йорка. Женский турнир проводится через дорогу, в здании по адресу 48 Wall Street, где когда-то располагались Банк Нью-Йорка и музей Американских финансов.