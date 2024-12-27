https://news.day.az/society/1718862.html Мы спаслись благодаря героизму пилотов - выживший бортпроводник - ВИДЕО Это чудо, что мы выжили. Мы выжили благодаря героизму командиру экипажа и второго пилота. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил выживший в авиакатастрофе самолета AZAL бортпроводник Зульфугар Асадов. "Мы находились не рядом с пилотом. Но в этот момент пилот думал о том, как посадить самолет.
Мы спаслись благодаря героизму пилотов - выживший бортпроводник - ВИДЕО
Это чудо, что мы выжили. Мы выжили благодаря героизму командира экипажа и второго пилота.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил выживший в авиакатастрофе самолета AZAL бортпроводник Зульфугар Асадов.
"Мы находились не рядом с пилотом. Но в этот момент пилот думал о том, как посадить самолет. Вероятно, он тоже был взволнован", - сказал З.Асадов.
Недавно были распространены новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана.
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