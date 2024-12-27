Мы спаслись благодаря героизму пилотов

Это чудо, что мы выжили. Мы выжили благодаря героизму командира экипажа и второго пилота.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил выживший в авиакатастрофе самолета AZAL бортпроводник Зульфугар Асадов.

"Мы находились не рядом с пилотом. Но в этот момент пилот думал о том, как посадить самолет. Вероятно, он тоже был взволнован", - сказал З.Асадов.

Недавно были распространены новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана.