В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете государственного фонда социальной защиты на 2025 год".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, расходы Государственного фонда социальной защиты на 2025 год утверждаются в размере 7 миллиардов 676,42 миллиона манатов.

Источники финансирования этих расходов следующие: доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год в размере 7 миллиардов 617,4 миллиона манатов; 59 миллионов 20 тысяч манатов, направленных на финансирование в 2025 году расходов из резерва Государственного фонда социальной защиты, созданного на 1 января 2025 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.