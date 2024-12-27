В Азербайджане ужесточают контроль за назначение незарегистрированных лекарств

Должностные лица будут оштрафованы за назначение лекарственного средства, не включенного в государственный реестр лекарственных средств.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за исключением случаев, предусмотренных законом "О лекарственных средствах", за внесение в рецепт лекарственного средства, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, должностные лица будут оштрафованы в размере от ста до ста пятидесяти манатов, юридические лица - от трехсот до четырехсот манатов.

В случае, если инструкция по применению лекарственного средства на азербайджанском языке не приложена к лекарственному средству, за ее непредоставление аптечной организацией по требованию потребителя в распечатанном виде предлагается введение штрафа в размере пятидесяти манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводят штраф за розничную продажу некоторых лекарств.