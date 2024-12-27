В Азербайджане вводят штраф за розничную продажу некоторых лекарств

Устанавливаются штрафы за розничную продажу упакованных для медицинских учреждений лекарственных средств.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за розничную продажу упакованных для медицинских учреждений лекарственных средств должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - на сумму от 5000 до 7000 манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

За продажу, хранение или импорт лекарственных средств, заведомо некачественных, не отвечающих требованиям нормативно-технической документации, неизвестного происхождения, с истекшим сроком годности, требующих государственной регистрации в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", но не прошедших государственную регистрацию, а также за производство, продажу, хранение с целью продажи или импорта поддельных лекарственных средств, приведших по неосторожности к причинению легкого вреда здоровью, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, юридические лица - на сумму от 7000 до 9000 манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане обеспечение лекарствами для амбулаторного лечения будет покрываться ОМС.