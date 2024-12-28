Пассажиры поезда Лондон - Париж застряли в тоннеле под Ла-Маншем

Пассажиры поезда Eurostar, который вышел ранним утром из Лондона в Париж, провели два с половиной часа в Евротоннеле под проливом Ла-Манш по причине технической поломки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



Газета The Independent сообщила, что поезд отправился в 6:01 по местному времени с вокзала Сент-Панкрас и должен был добраться до Северного вокзала в Париже менее чем за два с половиной часа, но через час после отбытия состав застрял в тоннеле. После длительного ожидания вследствие технической поломки пассажиров довезли до Кале, где их пересадили на другой поезд. Указано, что они прибудут в Париж с отставанием в шесть часов от графика.



В результате инцидента поезда Eurostar из Амстердама, Брюсселя и Парижа, следующие в Лондон, задерживаются примерно на 70 минут. Похожая ситуация происходит и с поездами, отправляющимися в Париж из столицы Великобритании.