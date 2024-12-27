Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Марокко о военном сотрудничестве в области обороны

Расширяется военное сотрудничество между Азербайджаном и Марокко.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о военном сотрудничестве в области обороны".

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.