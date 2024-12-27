https://news.day.az/politics/1718757.html Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Марокко о военном сотрудничестве в области обороны Расширяется военное сотрудничество между Азербайджаном и Марокко. Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о военном сотрудничестве в области обороны".
Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Марокко о военном сотрудничестве в области обороны
Расширяется военное сотрудничество между Азербайджаном и Марокко.
Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о военном сотрудничестве в области обороны".
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.
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