В Ханкенди впервые за 34 года проходит ярмарка "Зимняя сказка"

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года на площади Победы в Ханкенди при организации Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах организована ярмарка "Зимняя сказка".

Как сообщает Day.Az, в ярмарке принимает участие много предприятий и компаний.

Отметим, что ярмарка "Зимняя сказка" в Ханкенди продлится несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в городе Ханкенди, освобожденном от оккупации, активно ведется подготовка к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.