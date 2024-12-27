https://news.day.az/society/1718905.html В Ханкенди впервые за 34 года проходит ярмарка "Зимняя сказка" - ФОТО По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года на площади Победы в Ханкенди при организации Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах организована ярмарка "Зимняя сказка". Как сообщает Day.Az, в ярмарке принимает участие много предприятий и компаний.
В Ханкенди впервые за 34 года проходит ярмарка "Зимняя сказка" - ФОТО
По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года на площади Победы в Ханкенди при организации Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах организована ярмарка "Зимняя сказка".
Как сообщает Day.Az, в ярмарке принимает участие много предприятий и компаний.
Отметим, что ярмарка "Зимняя сказка" в Ханкенди продлится несколько дней.
Ранее мы сообщали, что в городе Ханкенди, освобожденном от оккупации, активно ведется подготовка к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
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