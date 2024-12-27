Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, согласно документу, в целях проведения оценки влияния налоговых льгот и освобождений на доходы государственного бюджета налоговые льготы и освобождения классифицируются в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.

На основе заключения эксперта рыночные цены на товары (работы, услуги) устанавливаются привлеченным экспертом на договорной основе.

В документ добавлены новые пункты.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.