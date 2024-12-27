https://news.day.az/officialchronicle/1718850.html Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".
Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az, согласно документу, в целях проведения оценки влияния налоговых льгот и освобождений на доходы государственного бюджета налоговые льготы и освобождения классифицируются в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.
На основе заключения эксперта рыночные цены на товары (работы, услуги) устанавливаются привлеченным экспертом на договорной основе.
В документ добавлены новые пункты.
Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.
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