Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет Азербайджана на 2025 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятый Милли Меджлисом 16 декабря.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год составят 38 миллиардов 356 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 407 миллионов 600 тысяч манатов (в том числе централизованные доходы - 37 миллиардов 562,064 миллиона манатов, местные доходы - 793 миллионоа 936 тысяч манатов, централизованные расходы - 40 миллиардов 608,389 миллиона манатов, местные расходы - 799,211 миллиона манатов).

Президент Ильхам Алиев подписал указ по ряду вопросов, связанных с применением вышеуказанного закона.

Согласно указу, в соответствии с административной классификацией утверждена сумма средств, выделяемых на уровне подразделений и вспомогательных подразделений функциональной классификации, по организациям и мероприятиям, финансируемым из государственного бюджета и получающим финансовую помощь.