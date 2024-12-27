Президент Хорватии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии Зоран Миланович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем гражданам Азербайджана в связи с гибелью людей в результате трагического крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.
В эти скорбные минуты выражаем солидарность с азербайджанским народом, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
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