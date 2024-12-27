Президент Хорватии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Хорватии Зоран Миланович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем гражданам Азербайджана в связи с гибелью людей в результате трагического крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

В эти скорбные минуты выражаем солидарность с азербайджанским народом, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.