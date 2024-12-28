На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

Также на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога". Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az