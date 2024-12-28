https://news.day.az/society/1719114.html Почему рейс Дубай-Москва совершил вынужденную посадку в Баку? Названа причина вынужденной посадки в Баку самолета, выполнявшего рейс Дубай-Москва. Об этом в субботу Day.Az сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев. "Вечером 28 декабря самолет, летевший рейсом Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Почему рейс Дубай-Москва совершил вынужденную посадку в Баку?
Названа причина вынужденной посадки в Баку самолета, выполнявшего рейс Дубай-Москва.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
"Вечером 28 декабря самолет, летевший рейсом Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Причиной вынужденной посадки послужило ненадлежащее поведение одного из пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что иностранные авиакомпании не хотят летать в 24 российских региона.
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