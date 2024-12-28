Почему рейс Дубай-Москва совершил вынужденную посадку в Баку?

Названа причина вынужденной посадки в Баку самолета, выполнявшего рейс Дубай-Москва.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Вечером 28 декабря самолет, летевший рейсом Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Причиной вынужденной посадки послужило ненадлежащее поведение одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что иностранные авиакомпании не хотят летать в 24 российских региона.