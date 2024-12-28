В Ханкенди проходит ярмарка "Зимняя сказка"

Проводимая в Ханкенди ярмарка "Зимняя сказка" вызвала большой интерес среди жителей города. Особенно в вечернее время на ярмарке собираются большое количество людей.

Как сообщает Day.Az, гости ярмарки могут приобрести эксклюзивные сувениры, подарки, попробовать уникальные вкусные блюда восточной и западной кухни по доступным ценам.

Гости могут посетить тематические уголки, согреться горячими напитками в холодный зимний день, поиграть в различные игры, вместе с близкими ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

Красочное освещение, несколько интересных стендов для фотосъемки, деревянные домики с вкусными угощениями делают это пространство привлекательным как для детей, так и для взрослых.

Одним словом, интерес к ярмарке "Зимняя сказка" велик. В основном, можно встретить десятки покупателей, ожидающих в очереди перед прилавками с фастфудом и продуктами питания.

Что касается цен, то чай и кофе стоят 1-6 манатов, сладости - 4-8 манатов, а еда - 5-12 манатов.

Здесь гостей встречает живая музыка, Дед Мороз и Снегурочка и другие праздничные персонажи.