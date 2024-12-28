https://news.day.az/officialchronicle/1719272.html Дмитрий Медведев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью граждан Азербайджана и России, а также ряда других стран в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего AZAL, близ города Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Дмитрий Медведев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью граждан Азербайджана и России, а также ряда других стран в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего AZAL, близ города Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре