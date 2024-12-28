Дмитрий Медведев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью граждан Азербайджана и России, а также ряда других стран в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего AZAL, близ города Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.