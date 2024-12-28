https://news.day.az/politics/1719244.html Уголовное дело против Варданяна направлено в суд Уголовное дело в отношении Рубена Варданяна направлено в суд.
Уголовное дело против Варданяна направлено в суд
Уголовное дело в отношении Рубена Варданяна направлено в суд.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
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