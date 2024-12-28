Уголовное дело против Варданяна направлено в суд

Уголовное дело в отношении Рубена Варданяна направлено в суд.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.