До "20 Января" начнет курсировать новый автобусный маршрут

В целях удовлетворения спроса жителей поселка Сарай в общественном транспорте, с 29 декабря начнет действовать новый регулярный автобусный маршрут № 508.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Отметим, что пассажирские перевозки по маршруту, связывающему поселок Сарай со станцией метро "20 Января", будут осуществляться ООО "BakuBus". Стоимость проезда на маршруте с интервалом движения 12-13 минут установлена в размере 0.55 AZN.

Ранее мы сообщали, что в Баку запущен новый автобусный маршрут.