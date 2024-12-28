https://news.day.az/society/1719201.html До "20 Января" начнет курсировать новый автобусный маршрут - ФОТО В целях удовлетворения спроса жителей поселка Сарай в общественном транспорте, с 29 декабря начнет действовать новый регулярный автобусный маршрут № 508. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
До "20 Января" начнет курсировать новый автобусный маршрут - ФОТО
В целях удовлетворения спроса жителей поселка Сарай в общественном транспорте, с 29 декабря начнет действовать новый регулярный автобусный маршрут № 508.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
Отметим, что пассажирские перевозки по маршруту, связывающему поселок Сарай со станцией метро "20 Января", будут осуществляться ООО "BakuBus". Стоимость проезда на маршруте с интервалом движения 12-13 минут установлена в размере 0.55 AZN.
Ранее мы сообщали, что в Баку запущен новый автобусный маршрут.
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