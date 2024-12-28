Российская авиакомпания отменила авиарейсы в Азербайджан

Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Уточняется, что рейсы из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены по причине отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджа в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Ранее мы сообщали, что в сети было опубликовано еще одно видео первых минут с места авиакатастрофы близ Актау с жетона спасателя ДЧС Мангистауской области Казахстана.