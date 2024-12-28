Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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