https://news.day.az/officialchronicle/1719265.html Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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