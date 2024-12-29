Правда о Минской группе и российском оружии: в Армении во всем признались

Автор: Лейла Таривердиева

Баттл, объявленный Николом Пашиняном, хоть и выглядит смешно, но какая-то польза от этой клоунады все же есть. Оппозиция сделала вид, что не реагирует на укусы комара, хотя есть явные признаки того, что обвинения вывели бывших правителей и их сторонников из равновесия. Оппоненты Пашиняна сами не заметили, как начали в качестве доказательства его неправоты выбалтывать то, о чем прежде предпочли бы промолчать.

Когда в Баку говорили о том, что Минская группа ОБСЕ создана только с целью закрепления статус-кво и передачи азербайджанских территорий Армении, посредники немедленно обижались и начинали доказывать обратное. Мол, мы наводим на них напраслину, а на самом деле они обеими руками за нашу территориальную целостность. Армения для вида тоже временами высказывала МГ свое "фи", чтобы в Баку думали, будто все складывается плохо не только для него. Армянский агитпроп временами разражался обвинениями в адрес посредников, обвиняя их в давлении на Ереван с целью добиться возвращения территорий. Однако все это было игрой, и в Баку это прекрасно понимали. Это было нужно для поддержания видимости "объективности" сопредседателей, чтобы усыпить бдительность азербайджанской стороны и затянуть вопрос на возможно долгий срок. Нельзя сказать, что усилия ушли в пустую - 26 лет бессмысленных переговоров - это, знаете ли, немалый успех для сторонников Армении.

Интересный факт раскрыл экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. Возмутившись до корней волос высказываниями Пашиняна о вине бывших президентов в потере Карабаха, Осканян выложил на стол так называемые Мадридские принципы. Экс-министр заявил, что присутствовал на встрече в Мадриде и слышал обоими ушами, как сопредседатели МГ ОБСЕ и главы МИД США, России и Франции заявили: "международное сообщество, посмотрите, это наше окончательное предложение по урегулированию вопроса "Нагорного Карабаха". Мы считаем, что решение вопроса должно основываться на этом документе, то есть на праве на самоопределение".

Потрепанный бывший чиновник, получивший недавно в Армении "должность" главы некой комиссии по обеспечению "коллективной репатриации" армян в Карабах, считает, что если бы не Пашинян, то переговоры продолжались бы на основе Мадридских принципов, и сегодня армяне уже получили бы Карабах и Лачинскую дорогу в придачу. Осканяна нисколько не смущает, что до прихода Пашиняна пресловутые принципы существовали уже 11 лет и только утвердили Азербайджан в мысли о силовом разрешении проблемы. С приходом к власти Пашиняна в Баку зародилась надежда, что войны удастся избежать, Никол же оказался банальным трусом и популистом.

Но вернемся к Минской группе. То, что разгласил Осканян, не стало откровением, просто подтвердило правоту Азербайджана. Конечной целью была аннексия Карабахского региона при содействии международного сообщества в лице ОБСЕ и крупнейших держав. В мировой практике немного примеров, когда бы оккупированные земли возвращались к хозяину. Результаты оккупации разными хитроумными способами, используя различные лазейки в международном праве, закреплялись за оккупантом. Сначала временно, а затем и навсегда. То же самое должно было случиться с азербайджанским Карабахом, что подтверждают и откровения Вардана Осканяна.

Напомним, что незадолго до 44-дневной войны в руки азербайджанской стороны попали любопытные фотографии. На них были запечатлены кадры бурного застолья, устроенного сепаратистами в албанском храме на территории тогда еще оккупированного Кяльбаджара. За столом угощались и чокались сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Такая трогательная и умильная картина.

Еще одну интересную правду выболтал оппозиционный депутат Айк Мамиджанян. У Армении, заявил он СМИ, не было проблем с закупками вооружений, пока не пришел Пашинян. Рассказывая, как все прекрасно обстояло с вооружением до "апрельской революции", он в сердцах выпалил, что прежде Армения не только исправно получала оружие, но и получала его... бесплатно.

И снова скажем, что никакого шока мы от этих слов не пережили, потому что еще с конца 90-х известно, что Россия передает Армении большие партии вооружений безвозмездно. Просто в Москве и Ереване этот очевидный факт всегда усиленно отрицали. Армянская сторона утверждала, что платит до копейки. Хотя это было далеко от правды. В те времена вооружение передавалось без санкционирования сделок правительством, чтобы власти было не в чем обвинить. Между тем, каждому ясно, что сотни единиц тяжелого вооружения не могут быть переправлены контрабандой без ведома властей. В дальнейшем поддержка армянской оборонки осуществлялась уже на основе кредитных соглашений. Однако есть информация, что по кредитам Армения часто не платила. Зато все чинно и благородно.

16 октября 2020 года в интервью турецкому телеканалу А-Haber Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы не знаем, сколько у них оружия. Но возникает вопрос, откуда у них деньги на вооружение? Бюджет, валютные резервы Армении известны всем. Только за 17-18 дней уничтожено их вооружение на сумму 2 миллиарда долларов, а сколько еще у них его есть. Это - статистика уничтоженного только на оккупированных территориях оружия. А сколько еще оружия на территории Армении? Посмотрите, сколько у них оружия. Где они его купили, где нашли эти деньги? Конечно же, у них нет столько денег. Значит, это им предоставили бесплатно".

Армения никогда не располагала возможностями платить за такие крупные партии вооружений. Не в состоянии платить она и сегодня, заключая оружейные контракты с Францией, Индией и прочими. Когда-нибудь очередной Айк Мамиджанян выйдет к журналистам и признается, что Армении не пришлось сильно потратиться, закупая современные вооружения, потому что ее союзницы делали армянам подарки.

И мы снова не удивимся.