Будет проведена экспертиза тел погибших в авиакатастрофе под Актау

Тела граждан, погибших в авиакатастрофе недалеко от Актау, пройдут медэкспертизу.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам сегодня директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Гасанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев после доставки тел членов экипажа и 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе.

"Тела погибших будут доставлены в специальные подразделения нашего объединения на выделенных автомобилях. Для этого подготовлены три подразделения: Бюро патологоанатомии на улице Шерифзаде, а также отделения в Сабунчинском и Насиминском районах. В моргах будут проведены осмотры и судебно-медицинская экспертиза. После этого заключения экспертов будут переданы в Следственное управление Генеральной прокуратуры," - сообщил он.