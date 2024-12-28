Пилоты AZAL - герои! Они боролись до последнего момента

Когда рейс 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вылетел из Баку, в него в полете, предположительно, попала ракета класса "земля-воздух", что привело к катастрофическим повреждениям и вывело из строя системы самолета Embraer 190.

В этих ужасных обстоятельствах капитан Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Калянинов сумели направить поврежденный лайнер над Каспийским морем в сторону Актау, Казахстан, пытаясь выполнить аварийную посадку. Хотя 38 человек, включая пилотов, погибли, 29 пассажиров выжили в катастрофе, что называют чудом, ставшим возможным благодаря действиям и мастерству экипажа в условиях чрезвычайного давления.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Newsweek, посвященной крушению самолета AZAL близ Актау.

Почему разбился рейс авиакомпании "Азербайджанские авиалинии"?

Издание отмечает, что траектория рейса 8243, следовавшего из Баку в Грозный, была неожиданно изменена по причинам, которые остаются неясными. Самолет потерпел крушение примерно в 3 километрах от Актау, а его крутое падение было запечатлено на камеру мобильного телефона.

Эксперты говорят, что самолет, вероятно, потерял управление из-за серьезных повреждений электрических и гидравлических систем. Данные Flightradar24 показали, что его вертикальная скорость колебалась более 100 раз за последние 74 минуты полета.

Почти сразу после начала официального расследования крушения некоторые эксперты отметили отверстия в хвостовой части самолета, что позволяет предположить, что самолет мог быть поражен российскими системами ПВО, которые действовали в регионе, возможно, отражая атаку украинских беспилотников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано рассуждать о причинах крушения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением, хотя Россия не взяла на себя ответственность.

Дэн Бабб, бывший пилот и профессор Невадского университета в Лас-Вегасе, подчеркнул профессионализм пилотов AZAL, управлявших поврежденным самолетом. По его словам, благодаря им удалось избежать более масштабной катастрофы.

"Эти пилоты не просто управляли самолетом - они боролись до последнего момента", - сказал Бабб Newsweek.

Об усилиях экипажа говорят и выжившие, вспоминая их замечательное самообладание во время снижения.

"Оставаться спокойным и собранным - часть обучения. Пилотов учат ожидать неожиданностей, оставаясь на два-три шага впереди самолета, выполняя контрольные списки, планируя непредвиденные обстоятельства и предвидя потенциальные проблемы", - сказал Бабб.

Пока самолет терял высоту, пилотам удалось удержать самолет в воздухе, предприняв несколько попыток аварийной посадки.

"Когда самолет теряет мощность, он по сути становится тяжелым планером", - сказал он. "В такой ситуации пилоты должны найти наилучшую скорость планирования, определить ближайший аэропорт и сохранить контроль. Все дело в понимании аэродинамики и основ полета".

Бабб сравнил инцидент с крушением рейса 232 авиакомпании United Airlines в 1989 году, когда у McDonnell Douglas DC-10 после взрыва двигателя отказала вся гидравлика. Несмотря на то, что самолет был практически неуправляемым, экипаж спас 184 из 296 человек на борту, используя дифференциальную тягу - регулируя мощность между оставшимися двигателями для стабилизации самолета - при выполнении аварийной посадки в Су-Сити, штат Айова.

"Самым замечательным в рейсе 232 было то, как экипаж адаптировался под экстремальным давлением", - сказал Бабб. - Точно так же экипаж азербайджанского рейса, похоже, использовал свою подготовку и изобретательность, чтобы справиться с невероятно сложной ситуацией".

"Пилоты в таких сценариях должны мыслить нестандартно, используя каждую каплю своего опыта", - добавил он. "Этот уровень мастерства и хладнокровия - то, что отличает выдающихся пилотов от остальных. То, чего они достигли, - это ни что иное, как чудо".

Что дальше?

Следователи обнаружили черные ящики разбившегося лайнера и анализируют данные, чтобы подтвердить причину крушения. В центре внимания также сообщения о том, что рейсу было отказано в аварийной посадке в России, что могло бы смягчить последствия катастрофы.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" также заявила, что приостановит полеты между Баку и Грозным, а также между Баку и городом Махачкала на Северном Кавказе России, пока расследование крушения не будет завершено.