Казахстан и Азербайджан проведут консилиум в связи с эвакуацией двух пострадавших

Врачи Казахстана проведут консилиум с коллегами из Азербайджана по вопросу эвакуации двух пациентов, пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Казахстана.

"На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го.

С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших, из них 2 транспортабельных, 1 - в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

По вопросу эвакуации двух пациентов в Азербайджан планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке", - сообщили в минздраве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Ранее мы сообщали, что для гражданина Кыргызстана, пострадавшего в авиакатастрофе, подготовлен самолет.