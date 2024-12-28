В Азербайджане завершат ремонт в десятках образовательных учреждений

В следующем году в Азербайджане планируется завершить ремонт и строительство в 24 образовательных учреждениях.

Как передает Day.Az, об этом говорится в итоговом отчете Министерства науки и образования за текущий год.

Кроме того, ожидается начало ремонтных работ в 33 образовательных учреждениях, включая 3 профтехучилища и 30 общеобразовательных.

В этом году строительные и ремонтные работы велись в 57 учреждениях образования. Из них 46 объектов представляли собой новые корпуса, а 11 подверглись капитальному ремонту. В числе отремонтированных учреждений - 3 профтехучилища, 5 внешкольных заведений, 1 детский сад и 48 общеобразовательных школ.

За счет средств, выделенных Министерству науки и образования из государственного бюджета по разделу "Образование", был проведен текущий ремонт в 215 образовательных учреждениях. В этом числе 10 профтехучилищ, 6 колледжей, 9 внешкольных учреждений и 190 школ.

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