Процесс электронного перевода учащихся будет временно приостановлен

С завершением первого полугодия 2024/2025 учебного года с 15:00 6 января 2025 года временно приостановится возможность подачи новых заявок на перевод учащихся через электронную систему перемещения.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Уточняется, что родители должны до 15:00 9 января 2025 года предоставить все необходимые документы в образовательные учреждения по подтвержденным заявкам. Заявки и очереди, не завершенные к указанной дате, будут автоматически аннулированы системой.

В связи с приближением выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования перевод учащихся XI классов с 6 января 2025 года будет недоступен до конца учебного года. О дате возобновления процесса перевода для подготовительных групп и учащихся 1-10 классов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что электронный перевод учащихся осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Обеспечение доступности процесса зачисления в школы для каждого родителя остается одной из наших ключевых целей.