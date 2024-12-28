https://news.day.az/society/1719133.html Стало известно, как будут работать ASAN xidmət и ASAN kommunal на праздники В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года с 30 декабря по 3 января в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будет нерабочий день. Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Стало известно, как будут работать ASAN xidmət и ASAN kommunal на праздники
В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года с 30 декабря по 3 января в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будет нерабочий день.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
С 4 января граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами, обратившись в Центры.
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