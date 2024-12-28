Предупреждение в связи с зарплатами

Министерство труда и социальной защиты населения, а именно Служба государственной инспекции труда, обратилось к работодателям через подсистему "Труд и занятость" с призывом внести изменения в трудовые договоры, в которых указана заработная плата ниже минимальной, в соответствии с требованиями законодательства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в обращении отмечается, что согласно указу Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года, минимальный размер ежемесячной заработной платы установлен на уровне 400 манатов с 1 января 2025 года.

Соответственно, зарплата сотрудников, отработавших месячную норму рабочего времени и исполнивших свои трудовые обязанности, не может быть ниже этой суммы.

Служба государственной инспекции труда подчеркивает, что трудовые договоры с заработной платой ниже минимального уровня должны быть изменены и внесены в подсистему "Труд и занятость" в соответствии с законодательством.

Благодаря этой подсистеме осуществляется регулярный мониторинг ситуации. Все изменения и расторжения трудовых договоров фиксируются в реальном времени. Подсистема позволяет отслеживать все данные о заработной плате по трудовым договорам.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 192.3 Кодекса об административных правонарушениях выплата заработной платы ниже минимального уровня влечет административную ответственность.