Хуситы сбили американский беспилотник

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Алла" сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

"Силы ПВО йеменских вооруженных сил (хуситов. - "Газета.Ru") сумели сбить американский беспилотник MQ-9 во время выполнения им вражеских задач в небе над провинцией Эль-Байда", - заявил он.

По словам Сарии, БПЛА был сбит ракетой "земля-воздух" местного производства.