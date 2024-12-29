https://news.day.az/world/1719354.html Хуситы сбили американский беспилотник Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Алла" сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Хуситы сбили американский беспилотник
Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Алла" сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Силы ПВО йеменских вооруженных сил (хуситов. - "Газета.Ru") сумели сбить американский беспилотник MQ-9 во время выполнения им вражеских задач в небе над провинцией Эль-Байда", - заявил он.
По словам Сарии, БПЛА был сбит ракетой "земля-воздух" местного производства.
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