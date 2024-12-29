https://news.day.az/officialchronicle/1719566.html Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе, присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе - Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно), Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно) присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе, присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение
Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе - Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно), Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно) присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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