Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе, присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"

Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе - Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно), Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно)  присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется