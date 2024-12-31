Си Цзиньпин готов укреплять отношения с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, укрепляя дружественные отношения между Китаем и Россией.

"Я готов осуществлять тесное взаимодействие с господином Путиным, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения, характеризующейся постоянной добрососедской дружбой, стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством", - говорится в поздравительном новогоднем послании, которое Си Цзиньпин направил Путину.

Слова председателя КНР приводит агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам китайского лидера, тем самым он стремится придать мощный импульс развитию двух стран, их усилиям по продвижению модернизации, "вносить новый и важный вклад в повышение благосостояния народов Китая и РФ, в утверждение международной справедливости и правосудия".

Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Он назвал эту дату "важной вехой" и отметил, что за эти годы отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, "стали более зрелыми и стабильными".

"Предстоящий 2025 год в Китае завершит 14-ю пятилетку (2021-2025 годы - прим.), это также 80-я годовщина Победы во всемирной войне с фашизмом, - добавил председатель КНР. - Вне зависимости от изменений международной конъюнктуры КНР будет неуклонно углублять реформы по всем направлениям, продвигать модернизацию с китайской спецификой, содействовать поддержанию мира и развития во всем мире".

Напомним, что ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.