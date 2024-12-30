Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Лейлу Алиеву об Инновационном центре.
Ознакомившись с деятельностью центра, вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с применяемыми здесь инновационными технологиями и ходом учебного процесса, направленного на развитие творческих способностей учащихся.
Было сообщено, что Инновационный центр STEAM создан с целью содействия развитию науки, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM) в Азербайджане. Совершенствуя свои знания и навыки с использованием современных технологий, здесь учащиеся развивают творческое мышление и способности к решению проблем.
Лейла Алиева также ознакомилась в Центре с лабораториями робототехники, 3D-печати, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Она также встретилась с учащимися, побывавшими на экскурсии в Центре, и ознакомилась с подготовленными ими проектами. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, ознакомившись с подготовленными студентами проектами, высоко оценила их работу и подчеркнула важность инноваций, которые могут быть применены в различных сферах.
Лейла Алиева отметила, что успехи молодежи в сфере науки и технологий являются основой для устойчивого развития страны.
На встрече учащиеся рассказали о своих планах на будущее, инновационных идеях и целях.
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