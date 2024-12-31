Где в Азербайджане выпало больше всего снега перед Новым годом?

31 декабря на территории Азербайджана по состоянию на 10:00 наблюдались осадки, наиболее интенсивные в зоне Ленкорань-Астара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество осадков составило: в Астаре - 44 мм, в Ленкорани - 10 мм, в Шемахе и Огузе - 5 мм, в Нефтчале - 4 мм, в Габале, Гобустане, Шеки, Хачмазе, Алтыагаче, Джалилабаде, Сабирабаде, Кубе, Закатале - до 4 мм, в Баку и на Апшеронском полуострове - 1 мм.

Снежный покров достиг высоты: в Закатале (Алибей) - 14 см, в Грызе - 6 см, в Шахбузе - 5 см, в Гусаре - 1 см.

Туман зафиксирован в Сумгайыте, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Шеки, Шемахе, Габале, Гобустане, Кубе, Гусаре, Евлахе, Гейчае и Лерике, где видимость снизилась до 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Апшеронском полуострове - до +5°C, в равнинных районах - до +6°C, в Нахичеванской АР - от -1°C до +3°C, в горных районах - до -8°C, в высокогорных районах - до -16°C.