Маск предсказал, какая партия победит на выборах в Германии

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в Германии.

"АдГ одержит эпическую победу!" - написал он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что будущее страны определяют ее граждане, а не "владельцы социальных сетей". Вероятно, он имел в виду американского предпринимателя Илона Маска, который в последнее время не раз публично высказывался в поддержку АдГ.

29 декабря Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только партия АдГ может "спасти" Германию. По мнению предпринимателя, традиционные немецкие ценности "потерпели крах" и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и "выхолащиванию национальной идентичности".

После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить Маска "на место" после его слов о поддержке правой партии "Альтернатива для Германии". По мнению издания, столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала.