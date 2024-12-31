Праздничная атмосфера в Ханкенди: число гостей растет

На Площади Победы в Ханкенди продолжается праздничная атмосфера, которая создана на ярмарке "Зимняя сказка", организованной в честь 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как передает Day.Az, город украшен в праздничном настроении, подчеркивая радость и единство.

В возрождающемся Ханкенди праздники и значимые даты теперь отмечаются с участием истинных хозяев. В этом году по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года здесь проходят ярмарки и праздничные мероприятия. Дед Мороз и Снегурочка дарят радость детям, а для молодежи организованы креативные игры и мастер-классы.

Эти дни также отмечены значительным увеличением числа посетителей, прибывающих в Ханкенди. Особенно много гостей приезжает из Баку и прилегающих районов. Знакомство с городом оставляет у посетителей яркие впечатления. Гости наслаждаются ярмаркой, знакомятся с достопримечательностями Ханкенди и фотографируются на фоне его красоты.