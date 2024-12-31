Китай разработал систему связи 5G для управления военными роботами

Китайские ученые разработали передвижную систему связи пятого поколения (5G), способную обеспечивать связь для 10 тысяч пользователей, включая боевых роботов.

Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, это первая в мире мобильная базовая станция такого типа, которая предоставляет безопасные и надежные услуги передачи данных в радиусе до трех километров. Система была разработана компанией China Mobile Communications Group и Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Даже если военные движутся со скоростью 80 км/ч в условиях сложной местности, будь то горные районы или плотная городская застройка, станция способна обеспечивать стабильную пропускную способность 10 гигабит в секунду с задержкой менее 15 миллисекунд.

В статье отмечается, что в данный момент Китай создает крупнейшую в мире дистанционно управляемую армию роботов, которая состоит из мощных и недорогих беспилотных летательных аппаратов, самоходных роботизированных машин и беспилотных боевых платформ. Ожидается, что эта армия со временем превзойдет по численности живую силу НОАК и заменит людей в войнах будущего.

До этого в Китае представили "революционного" сферического полицейского робота под названием RT-G. Он способен работать автономно и активно преследовать подозреваемых, заверяют создатели. Среди возможностей RT-G - скорость до 35 км/ч, возможность работать как на земле, так и на воде, а также способность выдерживать до четырех тонн ударного повреждения.